L’Arabie saoudite massacrerait des migrants à sa frontière avec le Yémen, selon un rapport de Human Rights Watch

Environ 750.000 Éthiopiens vivent et travaillent en Arabie saoudite. Le pays est donc une destination pour ceux qui veulent acquérir une vie meilleure, de meilleures conditions économiques que dans leur pays d’origine. Mais un certain nombre d’entre eux fuient aussi de graves violations des droits humains en Éthiopie. Une situation aggravée depuis le conflit dans le nord du pays. Ils empruntent donc une route longue et risquée qui les mène au Yémen, via Djibouti, une traversée du golfe d’Aden dans des embarcations de fortune et une traversée du pays jusqu’à la frontière. Là, deux camps informels les "accueillent" et des passeurs tentent de leur faire passer la frontière. Les groupes sont de grande taille, souvent plus de 200 personnes. Après avoir acquitté un "droit de sortie", les migrants tentent de passer la frontière. Ils sont repoussés, quelques fois plusieurs fois au cours du même voyage. Attaqués à l’arme lourde et, pour les survivants, emprisonnés et torturés.