L’Arabie saoudite essaie de devenir une destination touristique tendance.

Pour séduire ses futurs visiteurs, le pays mise aussi sur l’un des atouts de la culture française : la gastronomie.

La superstar de la pâtisserie Cédric Grolet avait ainsi été appelée pour les besoins d’un documentaire diffusé l’année dernière sur la chaîne Discovery. A travers l’œil du grand chef, qui était accompagné de son ami chef Pierre Sang Boyer, on a découvert le patrimoine culinaire du pays et les traditions hospitalières de Jeddah et AlUla.

Par ailleurs, des dîners gastronomiques avaient aussi été orchestrés sur le site d’AlUla par le très respecté traiteur français Potel & Chabot, qui avait sollicité les services de grands chefs comme Akrame Benallal, Anne-Sophie Pic, Guy Martin ou encore Hélène Darroze.

Alors que le choix de la FIFA de nommer l’Arabie saoudite comme sponsor de la prochaine Coupe du monde de football féminine fait débat, le tourisme en Arabie saoudite devrait aussi être limité par les restrictions qui régissent le fonctionnement de la société saoudienne, comme l’interdiction de l’alcool, et ce, même si des règles ont été assouplies concernant le cinéma, les grandes compétitions sportives ou les concerts mixtes…