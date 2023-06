L’Arabie saoudite après le Qatar, le foot mondial tend ses bras au "sport washing" du Golfe

RFK Stadium de Washington, 29 juin 1994, Saeed al-Owairan. Depuis bientôt 30 ans, Paul Van Himst, Philippe Albert et Georges Grün font toujours le même cauchemar : un long élastique saoudien dévore les lignes belges et s’en va claquer un but d’anthologie à Michel Preud’homme. Les Diables trépassent face à l’Arabie saoudite et fracasseront leur Mondial américain en 8e contre l’Allemagne… et un autre fieffé empêcheur de baller en rond, le maudit arbitre suisse Kurt Röthlisberger.

Juin 2023 : le foot saoudien a fait du chemin depuis le brave al-Oweiran, qui porte cher aujourd’hui ses 55 balais. Frappée par la chute des prix du pétrole en 2014, l’Arabie saoudite a fait le choix de diversifier son économie et surtout de s’ouvrir à l’international… histoire aussi de se refaire un teint tout propre sur le terrain des droits humains. C’est le plan Vision 2030, orchestré par la famille royale locale : une stratégie de redéploiement vers des secteurs aussi divers que le tourisme, l’aérospatiale, les nouvelles technologies et la culture (dont… le sport).

"Tous les grands clubs de foot saoudiens appartiennent en fait à la Famille Royale, les Al-Saoud, qui dirige le pays d’une main de fer" nous glisse Nenad Petrovic, un ex-agent belge qui avait placé Georges Leekens et Michel Preud’homme à Al-Shabab dans les années 2010. "La société saoudienne est très cloisonnée et très hiérarchisée, mais le Saoudien moyen bénéficie d’un très bon niveau de vie et les droits des femmes sont en progression. La stratégie de la Famille Royale est de copier le Qatar… en mieux : blanchir l’image internationale du régime via le foot, mais avec un vrai projet sportif ! Là où le foot au Qatar vaut maximum une D3 belge (sic), le championnat saoudien est d’un très bon niveau ! L’Arabie saoudite est un vrai pays de foot, les matches sont bons et les stades bien remplis. Le pays a l’ambition de décrocher le Mondial en 2030 ou 2034 : selon moi, il a dix fois plus de chances d’y parvenir que le Qatar… et sans forcément passer par des magouilles !" (sic)