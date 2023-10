L'Arabie saoudite annonce sa candidature à l'organisation du Mondial 2034

L'Arabie saoudite, qui a l'ambition de devenir une place forte du football international, a annoncé ce mercredi sa candidature à l'organisation du Mondial 2034.

Plus tôt dans la journée, la FIFA avait invité les pays membres de l'AFC (Confédération asiatique de football) et de l'OFC (Confédération du football d'Océanie) à proposer leur candidature à l'organisation de ce tournoi.

Avec cette candidature, la monarchie pétrolière "projette d'offrir un tournoi de classe mondiale et s'inspirera de la transformation sociale et économique en cours de l'Arabie saoudite, et de la passion pour le football profondément ancrée dans le pays", a expliqué dans un communiqué la Fédération saoudienne de football.