L’Arabie saoudite à l’assaut du football : bientôt le tour de la Belgique ?

"Les gens du Golfe sont en effet plus intéressés par des noms ronflants comme le PSG ou Newcastle que par le Beerschot…" explique Thomas Peeters, économiste du sport à l’Erasmus School Of Economics (Rotterdam). "Le marché belge est trop petit pour faire du sport-washing (NDLA : changer son image via le sport) et les joueurs qui s’y révèlent ne sont pas encore de grandes stars comme les Saoudiens en cherchent prioritairement. Après, la situation financière des clubs belges est ce qu’elle est : la plupart sont en difficulté et ont déjà été rachetés par des groupes étrangers, avec les Américains comme vague la plus récente. Même de grands clubs comme Bruges et La Gantoise sont aujourd’hui à vendre ! Mais leur prix reste élevé en regard des Courtrai, Eupen ou RWDM. Cela dit, les règles de rachat de clubs en Belgique sont très permissives et cela aiguise forcément les appétits. Un propriétaire peut facilement construire des réseaux de clubs et la possibilité de faire de la plus-value à la revente est élevée car le prix d’achat initial est bas en Belgique. Et le football belge a acquis une bonne réputation comme vitrine de jeunes talents."