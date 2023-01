L’Aquascope de Virelles est à la recherche de son passé

Si l’étang de Virelles fait aujourd’hui parti d’une réserve naturelle, il accueillait dans le temps de nombreux vacanciers. Il y a quelques siècles, Madame Tallien se promenait sur ses berges. On y pêchait, chassait les oiseaux d’eau… Après la seconde guerre mondiale, le lieu devient piste de patinage l’hiver, et lieu de baignade l’été, accueillant de nombreuses familles venues se dorer la pilule. Place alors aux plaisirs nautiques avec le club de voile et ses régates.

C’est en 1983 que l’histoire l’étang de Virelles prend une trajectoire nouvelle, avec la création d’une réserve naturelle par Natagora et le WWF. Le projet consiste à concilier tourisme, conservation et sensibilisation à la nature et à l’environnement. Avec son étang de 80 hectares, ses roselières, ses prairies et forêts humides, le site de Virelles est une grande richesse de biodiversité.

Pour rendre hommage à ces paysages bien ancrés dans l’histoire de la région, l’Aquascope fait appel aux habitants de Virelles et des alentours qui auraient profité de l’étang dans les années 50 à 70. À terme, l’idée est d’ouvrir un cabinet de curiosités. Le centre est déjà en possession d’une centaine de cartes postales, d’anciennes brochures et d’objets liés au site. Il ne plus manque plus que la touche de ceux qui l’ont vécu : trésors cachés dans les tiroirs et souvenirs d’enfants sont en ce moment recueillis par le site.

Valoriser le passé de la zone c’est aussi transmettre aux générations futures sa valeur et s’assurer de sa préservation.

Pour en savoir plus…

Pour les curieux et les amoureux de la Nature qui souhaiteraient profiter de toutes les richesses naturelles du lieu, des balades sont organisées tous les 2èmes samedis du mois dans les endroits normalement inaccessibles au public. Chaque mois, des ateliers sont également programmés pour les plus jeunes :