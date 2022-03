L’après inondation dans les vallées: peu à peu, la vie culturelle et les loisirs reprennent malgré des conditions parfois précaires

A Verviers, le comité culturel St Remacle célébrera la St Patrick le 19 mars avec un concert celte dans une église qui porte encore les stigmates de la tragédie. "On a envie que le quartier revive" confie Anne-Lise Crickboom du comité culturel, "que les gens des environs puissent retrouver la joie de vivre, malgré des conditions plus que précaires: il n'y a pas de chauffage, il y a des endroits où on ne peut pas marcher, des éléments et du mobilier ont dû être déplacés, mais on y va quand même."

Et à Verviers toujours, la Place Verte, noyée en juillet mais sans trop de dégâts, sera le lieu festif des prochains mois: festival de la bière, apéros verviétois et sans doute aussi le retour de Fiestacity.