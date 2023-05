L’apprentissage de la sécurité routière : les enfants sur le chemin de l’école

La question est complexe. La maturité varie d’un enfant à l’autre, et un trajet n’a pas le même degré de difficulté qu’un autre. Si on devait malgré tout déterminer un âge plancher, les spécialistes parlent alors de 8 ans. Mais, certainement pour des trajets complexes, l’âge de 10 ans est plus raisonnable.

Il conviendra tout de même de faire le trajet avec l’enfant quelques fois, pour lui montrer les bons endroits pour traverser (ceux avec une bonne visibilité et un passage pour piéton, de préférence avec des feux), la bonne manière de prendre en compte le trafic et de chercher le contact avec les conducteurs, pour être certain d’avoir été pris en compte. Attention que le chemin le plus court n’est pas toujours le plus sûr. Quand un détour de quelques dizaines de mètres permet d’être plus en sécurité, il faut l’expliquer et le montrer à l’enfant. Mieux vaut toujours être très concret que de donner des recommandations vagues comme " sois prudent ! ". Optez aussi pour des vêtements qui améliorent la visibilité de l’enfant, l’idéal étant la veste fluo bien entendu !

Dans les recommandations, il ne faut pas oublier de parler des dangers sur les trottoirs eux-mêmes, que l’on a tendance à sous-estimer. Pour des enfants, vu leur petite taille, il est encore plus dangereux de passer par exemple derrière un véhicule qui commence à sortir d’une propriété privée. Or, sur les trajets vers l’école, il s’agit d’une situation courante, beaucoup de monde quittant son domicile le matin dans la même tranche horaire.