L’apport de Ronny Deila qu'il veut voir rester, l’académie Standard, sa saison avec les Rouches : Cihan Canak se dévoile

Cihan Canak, l’une des dernières pépites de la formation du Standard, s’est exprimé en conférence de presse avant le match de ce week-end (le Standard se déplace à Westerlo). Et le joueur revient sur pas mal de sujets et sur sa belle saison.

Le Standard a quasiment fait une croix sur l’Europe la saison prochaine à cause des PO2 qui ne se passent pas vraiment comme il le faut. Mais tout n’est cependant pas à jeter pour Cihan Canak : "Il ne faut pas oublier que cette saison, c’est un peu une reconstruction comparée à la saison passée. Et c’est normal que parfois, on a quelques défauts. Mais on s’entraîne pour et on travaille", explique le joueur en conférence de presse.

"C’est quand même un bilan positif, même si on aurait pu faire mieux à certains moments. Après, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de personnes qui ne se connaissaient pas et un nouveau coach en début de saison. Et on a quand même fait beaucoup de bonnes choses, il ne faut pas l’oublier."

Avec 1570 minutes de temps de jeu, le jeune Canak est aussi revenu sur sa saison qu’il juge positive. "De base, au début de saison, je voulais gratter des minutes et j’ai eu plus que ça. Je suis assez content même si j’aurais pu montrer beaucoup plus. Je manque un peu d’expérience, mais je pense qu’avec plus l’expérience, je pourrais me montrer à 100%. Et l’expérience prise cette saison, ça va beaucoup m’aider pour l’année prochaine. Ce sera un peu une année de la confirmation, on va dire entre guillemets."