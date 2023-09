On a testé l'application mobile Totemus qui nous fait bouger en proposant des balades gratuites et accessibles partout en Belgique et dans le nord de la France. Au total, l'application réunit plus de 150 chasses au trésor à découvrir seul, entre amis ou en famille. Quoi qu'il en soit, vous serez toujours accompagné par votre guide touristique de poche !

Durant votre petite balade, vous aurez l'occasion de vous mettre au défi ! Et oui, connaissez-vous réellement votre ville ? Totemus vous le dira !