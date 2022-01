L’application Totemus ou comment découvrir le patrimoine local en s'amusant

Depuis la crise sanitaire, les Belges ont appris à (re)découvrir leur région ou la région d’à côté. Le tourisme de proximité, c’est justement ce qu’a décidé de développer Benjamin Pirson avec l’application Totemus. "Nous voulons pousser les gens à ressortir via les nouvelles technologies et aller à la découverte de tout ce que la Wallonie peut offrir. "

Cette application mobile propose des chasses au trésor à mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching. Concrètement, après avoir téléchargé l’application et créé un compte, vous choisissez l’une des chasses et vous vous géolocalisez au point de départ. A l’aide de votre smartphone, vous vous baladez ensuite de point d’intérêt à point d’intérêt où vous devez répondre à des énigmes ou des quiz. L’objectif, c’est d’apprendre en s’amusant : chaque réponse est accompagnée d’un texte explicatif sur l’histoire, le patrimoine ou le savoir-faire local.

A voir : TV COM découvre Braine-le-Château avec Totemus

Au terme de la balade, vous pouvez "attraper" le totem et collecter de la monnaie virtuelle (les toteez) à échanger contre des bons valables chez les partenaires de Totemus (des entrées pour visiter des institutions culturelles, des dégustations, des goodies, des parties d’escape game, etc.).

A voir : le reportage de TéléSambre sur l’application Totemus

L’application mobile est gratuite et accessible 365 jours par an, 24h/24. Quant aux balades, elles sont construites en collaboration avec les offices de tourisme et les syndicats d’initiative.

Pour le moment, plus de 70 balades – à pied ou à vélo – sont disponibles partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez télécharger cette application sur l’Apple Store ou Google Play. Plus d’informations sur le site internet de Totemus.