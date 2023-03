L'application TikTok bannie au niveau fédéral

TikTok est la propriété de la société chinoise ByteDance et elle compte près de 150 millions d’utilisateurs actifs de par le monde.

Et à l’heure actuelle, les données des utilisateurs européens sont stockées à Singapour et aux Etats-Unis.

Mais comme la société est confrontée à une méfiance croissante, l’application de vidéos travaille avec une entreprise européenne partenaire pour garantir que ces données ne soient pas transférées vers la Chine. En fait, elle est aussi sous le feu des critiques depuis qu’elle a admis que certains employés avaient accès aux données des utilisateurs américains et européens.



Et de plus en plus de gouvernements et de parlements interdisent TikTok sur les téléphones et autres appareils professionnels de leurs employés par crainte du vol de données et de l’espionnage.

Les Etats-Unis ont fait d’ailleurs un pas significatif cette semaine vers une interdiction de la très populaire application.

Le Parlement européen a lui déjà informé son personnel qu’il interdisait le réseau social chinois, après une mesure similaire de la Commission européenne jeudi dernier.