L’application Itsme désormais disponible pour les jeunes à partir de 16 ans

Les jeunes peuvent désormais créer un compte itsme à partir de 16 ans. L’appli d’identité, utilisée par quelque 6,5 millions de Belges adultes (80%) pour s’identifier de manière numérique auprès de leur banque, de leur opérateur de télécommunications, de leur mutualité ou encore des services publics entend ainsi "réduire la fracture numérique chez les jeunes", indique-t-elle dans un communiqué.

Jusqu’à présent, les jeunes ne pouvaient pas créer de compte sur cette application alors qu’il existe de plus en plus de situations dans lesquelles les moins de 18 ans ont eux aussi besoin d’un compte itsme, remarque l’application. Il s’agit par exemple de s’inscrire dans l’enseignement supérieur, gérer l’administration d’un job de vacances ou s’inscrire à l’examen du permis de conduire, remarque l’application.

Après une analyse technique et juridique, les jeunes peuvent donc désormais créer un compte itsme via leur banque s’ils ont récemment fait lire leur carte d’identité (eID) dans une agence. La création d’un compte itsme via la carte d’identité électronique n’est techniquement pas possible, rappelle l’application, étant donné que le certificat de signature de l’eID, nécessaire pour confirmer l’inscription auprès d’itsme, n’est activé qu’à partir de 18 ans.

Itsme est une initiative de plusieurs banques et opérateurs télécoms belges. L’application permet de se connecter à divers sites internet.