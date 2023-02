L’Apple Watch peut vous motiver, mais ne vous fera pas perdre du poids

Si vous envisagiez d’acheter une montre connectée Apple (ou un autre bracelet d’activité) afin de perdre du poids, mieux vaut placer cet argent dans un abonnement à une salle de sport. En effet, selon plusieurs études, ces objets peuvent parfois vous motiver. Mais ne placez pas en eux tous vos espoirs si vous rêvez d’un summer body.

Comme l’explique cet article du Washington Post, plusieurs études ont tenté de savoir si les bracelets d’activités avaient un impact sur la perte de poids. Et la réponse est majoritairement non. Certains bracelets parviennent à motiver les utilisateurs, à l’aide de rappels et de statistiques concernant leur niveau d’activité au quotidien. Mais la plupart des utilisateurs abandonnent tout effort après quelques mois.

"Lorsque nous avons donné des appareils aux gens, cela n’a généralement pas changé leur comportement", explique John Jakicic, chercheur au centre médical de l’université du Kansas. "Et si l’appareil a un impact, il a permis de modifier le comportement pendant une très courte période - peut-être environ 2 à 3 mois, peut-être un peu plus longtemps - avant que l'objet ne trouve sa place dans un tiroir ou que l’on cesse tout simplement d'y prêter attention.”