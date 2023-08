"L’appel de Cthulhu" : comment le récit de Lovecraft a marqué un tournant dans la littérature fantastique

À cette époque, l’horreur fait souvent référence aux religions. Les monstres sont plus ou moins des avatars du diable ou du mal, ou des morts surgis de l’enfer. Lovecraft, lui, se concentre sur l’horreur psychologique et existentielle. L’horreur dans ses œuvres provient de l’inconnu, de l’impensable et de l’inexplicable. Cela génère un sentiment d’angoisse et d’inconfort chez le lecteur, qui se demande si l’humanité peut réellement survivre dans un monde où les règles de la réalité sont constamment remises en question.

Comme le rappelle Michel Dufranne sur la typologie des genres : "La fantasy, c’est un monde qui repose sur la magie. Le Seigneur des Anneaux sans la magie, il n’y a rien. Harry Potter sans la magie, c’est des gamins qui vont à l’école. La science-fiction, c’est la cohérence du monde qui repose sur la science ou une présumée science. Et le fantastique, c’est le monde cohérent déchiré par un élément externe. Et la force de Lovecraft, c’est de basculer de l’un à l’autre […] C’est une bascule, je dirais psychologique, où traditionnellement le fantastique et l’horreur travaillaient sur notre névrose, notre culpabilité face aux valeurs judéo-chrétiennes. Lovecraft bascule, lui, vers la psychose et la paranoïa dans laquelle le monde est un, est ainsi fait, et on n’y peut rien. Et comment survivre face à une immensité qui nous dépasse et qui ne nous veut peut-être pas du bien ?"