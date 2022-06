L'appel à projets Viva for Life 2022 est ouvert jusqu'au 13 octobre 2022

Vous êtes une asbl active dans les secteurs de la petite enfance, de la lutte contre la pauvreté ou de l’aide à la jeunesse et vous recherchez un financement ? L'appel à projets Viva for Life est ouvert.

Jusqu'au 13 octobre 2022 à 23h59, sollicitez un financement auprès de Viva for Life en complétant votre candidature en ligne.

L’action Viva for Life a été lancée par la RTBF et sa radio VivaCité en 2013 en faveur des jeunes enfants (0-6 ans) vivant sous le seuil de pauvreté. Elle donne lieu à une couverture rédactionnelle sur la question de la pauvreté infantile en Belgique ainsi qu’à une campagne de récolte de fonds, du 17 au 23 décembre. L’asbl CAP48 participe à cette opération organisant notamment la redistribution des dons récoltés vers des associations du secteur, par le biais d’un appel à projets.

Cet appel à projets est ouvert chaque année entre juin et octobre afin de permettre aux porteurs de projet d’introduire une demande de financement dédicacée à du renforcement de personnel, des investissements matériels et/ou à l’achat d’un véhicule. La sélection des projets est ensuite assurée par un jury d’experts indépendant et validé par le Conseil d’administration de CAP48.

CAP48 finance des projets d’associations qui s’adressent exclusivement à des jeunes enfants (0-6 ans) et familles vivant sous le seuil de pauvreté. Sont éligibles les associations du secteur de l’Aide à la Jeunesse, de la petite enfance et de la lutte contre la pauvreté ainsi que certaines associations qui mettent en place un projet spécifique pour les jeunes enfants et de leur famille en situation de pauvreté.

L’action Viva for Life est menée en partenariat avec la Fondation Roi Baudouin, l’ONE, le Délégué Général aux Droits de l’Enfant et les Pouvoirs publics.

Comment postuler ? Retrouvez toutes les infos pour introduire un projet sur cap48.be.

► L'appel à projets 2022 est ouvert jusqu'au 13 octobre 2022 à 23h59.