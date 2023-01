L'appel à l'aide de Tubize, face aux coûts importants de l'assainissement des terres d'excavation

L’assainissement des terres excavées pour les chantiers publics et privés coûte cher à la Ville de Tubize. "Trop cher !", disent les élus qui ont voté à l’unanimité une motion pour demander le soutien financier de la Région Wallonne.

"La situation de notre commune est particulière, parce que nous sommes dans une ancienne zone industrielle avec beaucoup de chancres et des sites à réaménager", explique le bourgmestre Michel Januth. "Nous avons beaucoup de chantiers (publics et privés) et donc beaucoup de terres à assainir. Le décret imposant la traçabilité des terres, c’est une bonne chose, mais cela engendre des coûts. Pour une commune comme Tubize, ces coûts explosent"!

Tubize a donc lancé un appel à la Région wallonne pour avoir une aide financière. L’Union des Villes et Communes de Wallonie, facilitateur désigné par le gouvernement régional dans ce dossier, a déjà répondu. "Un groupe de travail va se pencher sur la question. D’autant que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Il sera chargé de trouver des solutions pour que les coûts puissent être supportables par les villes et communes concernées".