L'apparition de la vie sur Terre pourrait bien provenir des astéroïdes

Ces Japonais ont mis au point des techniques d’analyses afin de trouver d’éventuelles quantités infimes de composés organiques possibles sur les météorites ou les astéroïdes : c'est-à-dire trouver une molécule spécifique qui les intéresse parmi le milliard de molécules récoltées. Le tout en comparant deux autres météorites tombées à Orgueil dans le Tarn-et-Garonne en 1864 et à Murchison en Australie en 1969, avec Ryugu, qui elle n'a pas été 'polluée' par d'autres éléments organiques sur Terre. Le scientifique Pasquale Nardone dévoile : "Dans cette astéroïde, il y avait bien des acides aminés, constituants fondamentaux de l’ADN et l’ARN".

L'ADN, se constitue de l'adénine, de la thymine, de la guanine et de la cytosine. Dans l'ARN, présent chez tous les êtres vivants, il y a l'uracile qui remplace la thymine. "Si par hasard, on trouve ces traces-là, on a bien les éléments constitutifs de l'ADN et de l'ARN, qui est déjà un début de vie potentielle" ajoute le scientifique. Ils ont aussi découvert d'autres molécules organiques importantes : l'acide nicotinique et de l'imidazole, qui fabrique l'adénine et la guanine.

En d'autres termes, "il se pourrait qu’à la naissance de la Terre, il y a 4,5 milliards d’années, on a pu avoir des bombardements de météorites qui portent avec eux de la matière organique déjà constituée et qui n’a plus eu qu’à se développer".