"L‘Apocalypse heureuse" de Stéphane Lambert

Stéphane Lambert publie L’Apocalypse heureuse dans la collection La rencontre aux éditions Arléa. L’ouvrage tient du récit de vie. L’auteur revient sur les événements traumatiques de l’enfance et de l’adolescence. A l’âge de 10 ans, Stéphane Lambert est abusé par un ami pédophile de ses parents. Le silence de ses proches est ressenti par l’enfant comme un désamour. Il attendait une parole de ses géniteurs qui connaissaient la situation. Aucun mot ne sera prononcé. Naîtront la culpabilité et la honte suscitant le repli de l’adolescent dans une chambre close et exiguë. Antichambre de la création littéraire. La mésentente familiale, la dépression et la maladie du père, le divorce des parents, le déménagement et l’éclatement de la famille auront raison d’un possible bonheur familial.