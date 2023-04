L’apnée du sommeil a-t-elle des conséquences sur le fonctionnement de notre cerveau ?

Quand nous respirons, quand nous mangeons, il y a au fond de la gorge toute une série de tissus mous et de muscles qui entrent en action pour que l’air entre dans nos poumons et que la nourriture passe dans l’œsophage, vers l’estomac, explique Pasquale Nardone.

Mais lorsque nous dormons, tous ces muscles et tissus mous se relâchent, se détendent. Ils peuvent commencer à vibrer, c’est ce qu’on appelle le ronflement. Lorsqu’il devient chronique, on parle de ronchopathie chronique. Cette affection touche presque 25% des hommes et 15% des femmes.

Lorsque le relâchement musculaire est trop puissant, il provoque une obstruction des voies respiratoires et on entre dans un état d’apnée.

On qualifie cette apnée d’obstructive en fonction de la diminution de l’air respiré.