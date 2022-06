L'aphantasie : quand se représenter une image mentale est impossible

Cette condition ne semble n'avoir que peu voire aucun impact sur la vie des personnes atteintes. De même que leur créativité et leur imagination n'en seraient pas impactées.

"Certaines personnes atteintes d'aphantasie ne savent même pas qu'elles le sont, elles ne s'en rendent pas compte ; "Ce qu’on imagine, on est le seul à le savoir. Le fait de ne rien voir pour les personnes aphantasiques, c’est normal et ça ne pose aucun problème au quotidien. C'est une condition congénitale qu’on a depuis toujours et qu’on aura ad vitam æternam. À part si on en entend parler ou si on discute avec certaines personnes, on ne s’en rend pas compte", souligne notre experte.