L'apéro de Margaux qui fait croustiller la patate douce

Décembre, un mois rempli de dîners gourmands en famille et entres amis. On a tout vu et tout goûté quand janvier arrive et, par expérience, je sais à quel point il est difficile de trouver des apéritifs originaux et variés.

Ces croquants de patate douce au fromage frais sont une alternative parfaite pour avoir des apéritifs plus sain et léger. Les tranches de pomme de terre remplacent les crackers ou les toasts qui sont très souvent plus gras et moins digestes. Vous pouvez utiliser cette base végétale pour tous vos zakouskis.

Bon à savoir: La patate douce est un légume très en vogue ces dernier temps. D’ailleurs, de plus en plus de cultivateurs commencent à la cultiver en Belgique. D’un point de vue nutritionnel, elle est riche en fibre et en beta-carotène. Elle contient également de la vitamine C et sa teneur en antioxydants est très appréciable.