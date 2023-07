L’anxiété de la performance : quand la peur prend le dessus sur le désir

La sexualité parsème nos vies, la pimente, parfois la complique. Souvent discutée portes closes, voire pas du tout, nombreuses sont pourtant les choses à savoir sur la libido, le sexe et le désir. Sur Tipik, découvrez chaque semaine un article qui parle sans tabou de sexualité, pour la vivre de manière plus épanouie et plus heureuse.

C’est un scénario courant : la première fois dans le même lit d’un nouveau partenaire, et voilà que malgré le désir brûlant qui vous anime vous n’arrivez pas à lâcher prise et à faire du rapport sexuel un moment agréable. Entre tristesse et colère, il est parfois difficile de gérer ce sentiment de déception ou d’impuissance. Rassurez-vous d’abord, l’anxiété de la performance est courante et des solutions existent pour la soulager.