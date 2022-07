L'anxiété alimentaire : quand l'alimentation devient une préoccupation excessive.

Vous ne souffrez pas de troubles du comportement alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie. Pour autant, votre rapport à la nourriture n'est pas entièrement sain et serein. Vous êtes alors dans un entre-deux, une "zone grise", celle de l'anxiété alimentaire, caractérisée par une préoccupation excessive de l'alimentation et du corps.

Un comportement qui toucherait pratiquement une femme sur deux, comme l'explique le Dr Fanny Jacq, médecin psychiatre et directrice santé mentale de Qare.

Quelles sont les personnes généralement touchées par l'anxiété alimentaire ?

Le profil type est une femme jeune, urbaine, périurbaine, active et hyperconnectée. Il touche 44% des femmes et monte jusqu'à 60% chez les 16-25 ans. Je pense que cela touche aussi les femmes plus âgées mais elles sont habituées à vivre avec. Par exemple, ça leur paraît normal de faire un régime avant l'été, de faire le yoyo des saisons.

Dans quelle mesure les réseaux sociaux influencent-ils l'anxiété alimentaire ?

Au moment de l'émergence du smartphone en 2006, on a vu une recrudescence des problématiques alimentaires. Avant, on ne se prenait pas en photo tous les jours. Ces dernières années, au fil de l'émergence des réseaux sociaux, des filtres, du "corps parfait", les hommes doivent être musclés et les femmes doivent être minces et bronzées. Tout cela entraîne une insatisfaction générale liée à l'apparence physique.