L’Antwerp signe un 27/27, après sa victoire face à Seraing

L’Antwerp a remporté sa neuvième victoire en autant de rencontres, vendredi face à Seraing (2-1), en match avancé de la 9e journée de championnat de Belgique. Les Anversois confortent leur avance en tête du classement tandis que Seraing peine à sortir de la zone rouge.

La rencontre a idéalement débuté pour l’Antwerp, après un tir de Gerkens dévié en corner via le poteau (7e). Sur le coup de coin, Alderweireld isolé dans les six mètres n’a eu qu’à fusiller Dietsch de la tête pour inscrire son premier but de la saison (1-0, 7e). Un quart d’heure plus tard, Janssen a rabattu une passe longue de la poitrine pour Gerkens avant de chanceusement dévier du talon la reprise de celui-ci dans les filets serésiens (2-0, 20e).

Le Great Old semblait se diriger vers une large victoire, tandis que le coup franc des vingt mètres d’Ekkelenkamp a fait trembler la barre transversale d’un Dietsch cloué sur place (33e), mais l’espoir était permis pour Seraing lorsque Bernier a récupéré un ballon mal contrôlé par Marius dans la surface et a converti une frappe du gauche avec la complicité du poteau (2-1, 43e).