L’Antwerp s’impose sans trembler à Westerlo et fait le plein de confiance avant d’aller défier le FC Barcelone

Tout en maîtrise, l’Antwerp n’a pas tremblé et n’a jamais été mis en difficulté sur la pelouse d’un Westerlo bien faiblard qui a rendu une pâle copie. Les champions de Belgique ont fait le travail avec sérieux et décrochent une victoire plus que logique 0-3 en Campine. Il s’agit de la toute première victoire en match officiel des Anversois au Kuipje qui ont pu préparer en toute confiance le début de leur campagne en Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Sans être véritablement dangereux, Westerlo se montre le plus entreprenant en début de match à l’image d’un tir de Nacer Chadli capté sans difficulté par Jean Butez (12e). Mais face à une équipe comme l’Antwerp, les erreurs sont souvent fatales. Le gardien campinois Nick Gillekens relance de manière trop courte et Mandela Keita anticipe bien. Il sert ensuite idéalement Vincent Janssen qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans un but vide. Le cinquième but en championnat de l’attaquant néerlandais permet aux Anversois d’ouvrir le score sur leur première tentative (16e). C’est là tout ce qu’il y a à retenir une première période pauvre en occasions.

La reprise n’est pas très emballante et il faut attendre l’heure de jeu pour voir le premier tir anversois de la seconde période mais la tentative de Keita n’est pas cadrée. Quelques minutes plus tard, Jelle Bataille tue tout suspense. Bien lancé en profondeur, il s’engouffre facilement dans l’espace laissé par la défense de Westerlo et trompe calmement Nick Gillekens (68e). 0-2 sur son deuxième tir cadré du match, l’Antwerp fait preuve d’énormément de réalisme. Sur la remise en jeu, les champions de Belgique passent tout près du 0-3 mais le tir dévié d’Arthur Vermeeren passe juste à côté alors que la frappe d’Arbnor Muja vient s’écraser le sur poteau. Mais ce n’est que partie remise pour l’Albanais qui magistralement servi par Arthur Vermeeren marque le troisième but d’une soirée parfaitement maîtrisée (83e). 0-3, l’Antwerp signe une troisième victoire cette saison et remonte provisoirement à la quatrième place du classement avec 11 points. Des Anversois qui ont bien préparé leur entrée en lice en Ligue des Champions où ils iront défier le FC Barcelone mardi prochain. Quant à Westerlo, l’équipe enchaîne avec une cinquième défaite consécutive et reste engluée en bas de classement. Avec une seule maigre unité depuis la reprise, les Campinois sont 17e au classement et attendent toujours désespérément une première victoire.