L’Antwerp s’impose sans difficulté face à un Eupen réduit à dix

L’Antwerp n’a pas eu besoin de sortir le grand jeu pour se défaire d’Eupen ce samedi après-midi (2-0), à l’occasion de la 26e journée de Pro League.

Après une première demi-heure pauvre en occasions, entre deux équipes trop brouillonnes, les Anversois ont profité d’une faute de Loïc Bessilé dans son rectangle pour prendre les commandes sur penalty via Vincent Janssen, qui s’isole à la 2e place du classement des meilleurs buteurs avec 15 réalisations (1-0, 36').

En plus d’avoir offert un penalty au Great Old, le malheureux Bessilé a également laissé ses coéquipiers à dix après sa poussée dans le dos du Néerlandais Kerk. À 10 contre 11 sur la pelouse de l’Antwerp, la suite de la partie s’annonçait donc compliquée pour les Pandas. Et ce qui devait arriver arriva. Quelques minutes plus tard, Ekkelenkamp a planté le deuxième et dernier but des siens en reprenant en un temps un centre surpuissant de De Laet (2-0, 43').

Avec cette victoire, l’Antwerp revient provisoirement à trois points de l’Union, qui accueille le Standard ce samedi soir, alors que les Eupenois restent en 15e position, avec 6 points d’avance sur Ostende (17e).