L'Antwerp s'impose au petit trot contre Saint-Trond et s'offre une dixième victoire en onze journées de Pro League

L'Antwerp n'a pas dû forcer son talent pour venir à bout de Saint-Trond (2-0), ce vendredi soir, en ouverture de la onzième journée de Pro League.

Avec un incroyable bilan de 30/33, les Anversois pointent évidemment en tête du championnat avec cinq longueurs d'avance sur Genk, qui accueillera Courtrai samedi.

Battu à... Courtrai dimanche dernier (2-1) après une série de neuf victoires consécutives, le Great Old de Mark van Bommel a repris sa marche en avant en prenant rapidement l'avantage et en n'étant quasiment pas menacé par des Canaris qui ont passé plus d'une mi-temps à dix.

Parfaitement lancé dans le dos de la défense trudonnaire par Toby Alderweireld, Pieter Gerkens s'est présenté seul devant Daniel Schmidt et a remporté son duel pour ouvrir le score (8' 1-0).

Peu avant la pause, le milieu de terrain allemand de Saint-Trond Roland Bauer a été exclu pour avoir asséné un coup au visage de Vincent Janssen dans le rond central (39').

Christopher Scott a donné au score son allure définitive dans les arrêts de jeu (95' 2-0).

La mauvaise nouvelle, côté anversois, est la sortie sur civière en fin de rencontre de son milieu de terrain nigérian Alhassan Yusuf, qui s'est croqué le genou en retombant après un contact aérien.

L'attaquant Michael Frey a lui fêté son retour après avoir été écarté des terrains à cause d'une blessure au mollet. Il a d'ailleurs offert le 2-0 à Christopher Scott.

Revigoré par cette dixième victoire, le matricule 1 se déplacera à Sclessin pour y affronter le Standard de Liège, dimanche prochain, lors d'une douzième journée de championnat qui sera marquée par le Topper, Anderlecht - Club Bruges.

Après avoir subi la loi d'Eupen à domicile le week-end dernier (0-1), le STVV tentera de son côté se refaire une santé face à Charleroi samedi prochain.