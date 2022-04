L’Antwerp s’impose à OHL et fait un grand pas vers les Champions playoffs

Plus tôt dans la journée, Malines et Saint-Trond ont marqué des points importants dans la course aux Europe playoffs. En s’imposant 3-2 face à Courtrai, le Kavé a quasiment assuré sa place dans le top 8 puisqu'il compte six points d’avance sur Genk qui accueillera Eupen dimanche soir.

De son côté, Saint-Trond a profité de son succès à Zulte-Waregem 0-2 pour remonter à la huitième place, trois points devant son voisin limbourgeois.