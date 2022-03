L'Antwerp s'excuse pour sa communication autour de l'arrivée de Marc Overmars : "Tolérance zéro, mais chacun mérite une seconde chance"

L'Antwerp a réagi à la polémique liée à l'arrivée de Marc Overmars en tant que directeur technique lundi. L'ancien international néerlandais avait dû quitter son poste de directeur sportif de l'Ajax Amsterdam début février après un scandale. Marc Overmars avait en effet, durant une longue période, envoyé des messages "inappropriés" à plusieurs collègues féminines.

"L'arrivée de Marc Overmars a soulevé de nombreuses questions et la critique est justifiée", a réagi le club dans un communiqué ce jeudi. "Nous avons commis une erreur cruciale dans notre annonce car nous n'avons pas communiqué le plus important : le fait qu'un environnement de travail sûr pour tous nos joueurs et notre personnel est une priorité, et que nous avons une tolérance zéro pour les comportements indésirables sur le lieu de travail."

Le Great Old assure que "le bien-être" de ses employés est "un point central dans sa manière de travailler" et qu'un code de conduite a été mis en place depuis des années. Le club souligne également qu'il a discuté avec Overmars sur ce qu'il s'est passé à l'Ajax. "Il va sans dire que nous avons clairement fait savoir que nous appliquons la tolérance zéro dans notre club et quelles sont les conséquences si elle n'est pas respectée", ajoute le communiqué.

L'Antwerp précise encore que tous ses employés ont été consultés et qu'ils ont pu poser les questions nécessaires. "Ils sont pleinement convaincus qu'ils peuvent continuer à compter sur un environnement de travail positif et sûr à l'avenir. Nous pensons que chacun doit avoir une seconde chance. Marc Overmars continuera à porter son passé avec lui et devra prouver qu'il en a tiré des leçons. Tout comme il devra faire ses preuves sur le plan sportif."