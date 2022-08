L’Antwerp s’en sort de justesse à Eupen et poursuit son sans-faute

Au retour des vestiaires, Eupen était plus en verve et Nuhu, qui a mis De Laet dans le vent, a tiré à côté (46e). La défense anversoise a connu un moment de doute quand, sur un centre de Magnée, Alderweireld a surgi pour expédier le ballon en corner (57e). Sur celui-ci, Kral a vu son coup de tête heurter la transversale (58e). Le moment était venu pour le coach visiteur de changer le duo Miyoshi-Frey pour le remplacer par celui composé par Valencia et Janssen (62e). Cette intervention a été bénéfique puisque l'Antwerp a repris des couleurs et Moser a fait le ménage devant son but sur un ballon catapulté par Nainggolan (71e). Le gardien allemand a néanmoins été bluffé par son défenseur, Lambert, qui a dévié dans son but un centre-tir de Valencia (78e).