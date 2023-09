L'Antwerp prépare idéalement son déplacement au FC Barcelone: "on ira là-bas pour gagner" assure Jean Butez

L’Anwterp n’a jamais été inquiété et s’est offert une troisième victoire en championnat en match d’ouverture de la 7e journée de Pro League. Un succès 0-3 historique pour les Anversois qui s’imposent pour la première fois de leur histoire en match officiel sur la pelouse de Westerlo. Ils ont ainsi pu préparer dans les meilleures conditions leur déplacement en Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Sur la pelouse du Kuipje, Jean Butez aura passé une soirée relativement tranquille. Le gardien français n’a jamais été mis en difficulté et signe une troisième clean-sheet en championnat. "C’est la victoire de la maturité. On retrouve un peu les bases de la saison dernière. Les premiers matchs étaient un peu différents mais ici on repart sur ce que l’on faisait de bien l’an dernier" analysait-il au micro d’Eleven DAZN. "On n’est pas forcément les plus beaux dans le jeu mais on ne prend pas de buts et on arrive à en marquer trois donc c’est un bon match de notre part."

L’Antwerp est parvenu à dominer une équipe de Westerlo bien inoffensive et a su la punir sur les moindres erreurs. Les Anversois ont également fait preuve d’une bonne dose d’efficacité. "On ne s’est pas créé énormément d’occasions en première mi-temps. On a le ballon et on a trouvé les bonnes passes qui cassaient les lignes mais nous n’avons pas eu beaucoup de frappes au but en première période. Je dirais que c’est peut-être le seul point noir car on avait le contrôle du jeu" poursuit l’ancien gardien de l’Excel Mouscron.

Cette victoire nette et sans bavure permet aux champions de Belgique d’aborder dans les meilleures conditions le début de leur campagne en Ligue des Champions. Une campagne qui débutera mardi prochain par un déplacement au FC Barcelone avec comme objectif de continuer de faire briller le coefficient belge sur la scène européenne. "Tout est possible dans le football et il faut savoir rêver grand" lance Jean Butez. "Il faut se mettre des objectifs élevés. Nous ne sommes pas pour rien en Champion’s League. On ira là-bas pour gagner !" Voilà les Catalans prévenus !