L’Antwerp piège encore l’AEK Athènes et se qualifie pour les groupes de la Champions League

Vainqueur 1-0 à l'aller après avoir disputé une grande partie de la rencontre à 10 contre 11, l'Antwerp s'est également imposé au retour ce mercredi soir (1-2). Les Anversois disputeront donc la phase de groupes de la Champions League.

Les échanges sont équilibrés dans cette rencontre entre Grecs et Belges. Ponce et Muja manquent l’ouverture du score et il faut attendre la 73e minute pour assister au premier but. La remise en jeu de Vines est exemplaire pour isoler Balikwisha, lequel adresse directement le ballon vers le centre. Kerk, monté au jeu quelques minutes plus tôt, surgit et calme les espoirs de l’AEK de se qualifier. Les visiteurs se rebiffent toutefois à l’entame des arrêts de jeu, par l’intermédiaire d’Araujo, mais Balikwisha donne au score son allure définitive à la 95e minute.

La phase de groupes de la Ligue des Champions, dont le tirage aura lieu jeudi en fin d'après-midi, se disputera en six journées entre le 19 septembre et le 13 décembre. Lors de son précédent titre de champion, en 1957, le matricule 1 avait été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe des Champions par le Real Madrid. Lors de ses trois premiers sacres, en 1929, 1931 et 1944, les Coupes d'Europe n'existaient pas encore. Finaliste de la Coupe des vainqueurs de coupes en 1993, l'Antwerp reste le dernier club belge à avoir atteint une finale européenne.

La belle aventure belge pourrait se poursuivre jeudi soir. L’Union Saint-Gilloise, en barrages d’Europa League, et le trio composé du Racing Genk, de La Gantoise et du FC Bruges en barrages de Conference League, ont pris l’avantage à l’aller et pourraient eux aussi continuer leur parcours européen.