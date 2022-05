L'Antwerp officialise l'arrivée de Mark van Bommel comme entraîneur

L'information circulait depuis quelques jours, elle est désormais confirmée et officielle : Mark van Bommel est le nouvel entraîneur de l'Antwerp. Le Néerlandais succède à Brian Priske. Il a signé un contrat portant sur deux saisons.



Il arrive avec deux assistants Andries Ulderink (52) et John Stegeman. Le nouveau staff dirigera son premier entraînement le 20 juin.



Avec l'arrivée de l'ancien médian défensif, c'est une immense expérience de joueur qui débarque sur le banc anversois. L'ex-international néerlandais (79 caps, finaliste du mondial 2010) a glané des titres avec le PSV, le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore le Milan AC.



Après cette fructueuse carrière, il a entamé sa reconversion en tant que coach de U17 néerlandais puis des jeunes du PSV. Il a ensuite occupé des fonctions d'assistants de Bert Van Marwijk avant de voler de ses propres ailes en tant que T1. Van Bommel mène le club d'Eindhoven à la 2e place du championnat avant de connaître une 2e saison plus compliquée. Limogé en décembre 2019, il rebondit 18 mois plus tard à Wolfsburg. En Allemagne, l'expérience tourne court et se termine après seulement 13 rencontres.