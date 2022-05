International depuis 2009, Toby Alderweireld devrait prendre part l'automne prochain à sa troisième Coupe du Monde, "chez lui", au Qatar.

"Je me sens prêt, et j'ai déjà très envie d'y être ! Je suis plus en forme, plus affûté, plus frais mentalement qu'il y a un an. Après sept saisons très intensives en Premier League, j'ai enfin pris le temps de soigner mon corps. J'ai l'impression d'avoir retrouvé les jambes de mes 24 ans ! J'ai aussi retrouvé l'enthousiasme que j'avais un peu perdu. Mon choix de rejoindre le Qatar, il m'a été bénéfique à 100%."