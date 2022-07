L’Antwerp lance sa saison européenne contre les Kosovars de Drita

La saison de football 2022-2023 débute officiellement pour l’Antwerp jeudi soir à l’occasion du match aller du 2e tour de qualification de la Conference League. Désormais entraîné par le Néerlandais Mark Van Bommel, le club au matricule N.1 accueille dans son stade du Bosuil le club kosovar du KF Drita. Le match retour se jouera jeudi prochain 28 juillet à Gjilan au Kosovo.

Outre l’entraîneur, le Great Old a frappé fort dans la campagne de transferts avec l’arrivée de l’attaquant international néerlandais Vincent Janssen, qui devrait être au coup d’envoi, et de Toby Alderweireld, revenu dans sa ville natale en provenance du Qatar. Si le Diable Rouge figure dans le groupe, il n’est certain d’être aligné. Il est vrai que le nouveau patron de la défense n’a participé que lundi à son premier entraînement. Parmi les autres arrivées à Anvers citons Frank Boya et le jeune Christopher Scott ou encore les retours de Didier Lamkel Zé et Alexis De Sart.

L’Antwerp a connu une bonne préparation avec notamment des victoires contre le FC Malines (4-0), le RB Salzbourg (2-1) et le Dynamo Kiev (2-1).

Au premier tour de qualification, Drita a éliminé l’Inter Turku. Le club s’est incliné 1-0 en Finlande avant de renverser la tendance 3-0 au retour à la suite de réalisations signées Simonovski (2e) et Muja (49e et 51e).

L’Antwerp partira logiquement favori du double duel face au vice-champion du Kosovo. Il devra toutefois se méfier. La saison dernière Feyenoord a dû batailler (0-0 à Gjilkan et 3-2 au Kuip) au même stade la compétition. Les Rotterdamois ont ensuite atteint la finale de la Conference League perdue 1-0 contre l’AS Rome.

En cas de qualification, l’Antwerp affrontera au troisième tour préliminaire de la Conference League le vainqueur de la confrontation entre les Finlandais du SJK Seinäjoki et les Norvégiens de Lilleström.

La saison dernière, l’Antwerp avait été éliminé en phases de groupes de l’Europa League après sa 4e place dans le groupe D derrière Francfort, Olympiakos et Fenerbahçe.