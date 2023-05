L’Antwerp, l’Union Saint-Gilloise ou Genk ? "La lutte à 3 devient une lutte à 2 clubs, qui ont chacun leur sort entre leurs mains"

Dans l’Instalive de La Tribune ce lundi, nous sommes revenus sur les moments forts du week-end en Pro League. Avec en exergue, l’incroyable retournement de situation dans la rencontre opposant l’Antwerp à Bruges et la victoire convaincante de l’Union Saint-Gilloise contre Genk. Vincent Langendries est convaincu du fait que le titre se jouera désormais entre les deux premiers, l’Antwerp et l’Union, avec un très petit avantage en faveur des Anversois.

"Mon moment du week-end ? Le but dans les arrêts de jeu de l’Antwerp qui a complètement renversé la vapeur, peut-être la finalité du championnat. On le saura un peu plus tard. C’était un moment fort vraiment ce but de Vermeeren à la 97e minute, qui renverse tout sur son passage… Il y a vraiment une atmosphère en ce moment à l’Antwerp… ce qui ressemble à une atmosphère de titre, ils y croient dur comme fer les Anversois. Je retiens surtout l’ambiance qui a régné à Anvers, qui porte véritablement l’équipe, même quand elle est dans le dur comme ça a été le cas dans cette première mi-temps face à Bruges."

On a tendance à se dire que ce genre de scénario est idéal comme team-building : "La manière dont les Anversois ont réussi à gagner ce match… Effectivement, il n’y a pas meilleur team-building que d’être menés 0-2, d’être bousculés, puis de rester calmes, de montrer une mentalité exemplaire, un caractère, de revenir dans le match et de le gagner. Avec un peu de réussite, toujours, c’est vrai mais on dit souvent que ce genre d’inversion de résultat, c’est la réussite des futurs champions. Loin de moi l’idée de dire que l’Antwerp sera champion parce qu’il reste encore pas mal d’indécisions, mais c’est clair que la manière dont ils ont vécu ça, c’est un boost mental pour l’équipe et aussi pour le travail de Van Bommel. C’est peut-être le momentum déclencheur qui pourrait faire que l’Antwerp va renverser tout sur son passage dans les trois derniers matches."

Désormais, un titre qui se jouera entre l’Union et l’Antwerp : "Sincèrement, j’ai assisté aux deux derniers matches de l’Antwerp à domicile, bon là pour le prochain ils vont se déplacer à Bruges. Il ne faut pas oublier que Bruges, avant le match de ce week-end, restait sur huit matches sans défaite contre l’Antwerp. Bruges est un peu la bête noire anversoise, Bruges qui voulait absolument gêner les Anversois. J’ai l’impression que si les Brugeois veulent empêcher un des trois adversaires d’être champion, c’est l’Antwerp. C’est le rival le plus important de Bruges. Donc les Brugeois ne partent pas battus dans le match retour face à l’Antwerp le week-end prochain."

Genk pas totalement hors-jeu, mais la tendance va tout de même en ce sens : "Mais j’ai quand même tendance à penser que ce qui se passe avec le Racing Genk, avec cette grosse défaite à l’Union, ça n’augure rien de bon pour les Limbourgeois. C’est depuis janvier qu’ils n’ont plus gagné deux matches d’affilée. Là ils sont privés de Trésor, ils ont des soucis dans le noyau, je pense que c’est en train de partir en vrille. La lutte (pour le titre) à trois est en train de devenir une lutte à deux dans cette course pour le titre de champion de Belgique. À mi-parcours dans ces play-offs, l’Union et l’Antwerp sont partis pour un mano à mano et les deux autres formations vont jouer les arbitres."

Difficile de savoir qui de l’Antwerp ou de l’Union va tirer son épingle du jeu… "Parfois on galvaude l’expression c’est du 50-50 mais là franchement… Allez, je dirais que c’est 51-49, avec cette petite pointe en faveur de l’Antwerp pour les raisons que j’ai exposées précédemment. C’est-à-dire la folie qui s’est emparée de l’équipe. Notamment grâce au résultat de ce week-end et ce renversement de situation. Ils ont désormais l’impression, ce n’est qu’une impression mais ça joue quand même sur le mental, que rien ne peut leur arriver aux Anversois. Ils se sentent un petit peu intouchables en ce moment, avec la réussite, la baraka avec le talent, avec le calme. Oui, les Anversois ont peut-être un petit pourcent d’avance. Mais l’Union Saint-Gilloise, et c’est peut-être sa force, n’a rien à perdre et les deux formations ont leur sort entre leurs mains. Trois victoires pour l’Union et l’Union sera championne de Belgique. C’est un élément mental important aussi, que va travailler certainement Karel Geraerts."