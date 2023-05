L'Antwerp, l'Union ou Genk : qui sera champion ? "Beaucoup d'absents à l'Union, moins de pression à Genk"

Alors qu'il ne reste qu'une journée de championnat à disputer, trois des quatre équipes qui participent aux Champions play-offs peuvent encore décrocher le titre. Mais une seule, l'Antwerp, a son sort entre les mains.

"Cette fin de championnat, c’est bien la preuve qu’il n’y a plus moyen de prédire quoi que ce soit, analyse Benjamin Deceuninck dans l'Instalive de La Tribune. Dans le contenu du match de l’Union, ce n’était pas le meilleur, loin de là, de la saison, mais il y a eu ces petits ingrédients qui ont suffi pour entretenir le suspense. Et peut-être inverser le cours des choses. Pas tout à fait mathématiquement, parce que l’Antwerp reste la mieux placée pour être championne. Mais mentalement. Dans les images d’après-match on a vu qu’il y avait un vainqueur, l’Union, et un perdant, l’Antwerp. Alors que les Anversois gardent une petite avance et que c’était un partage. Mais le mental fait toute la différence, et il a fait la différence sur le terrain aussi, plus que tout le reste en fait. Ce que je retiendrai, c’est qu’une frappe toute pourrie déviée peut peut-être changer le cours d’une saison."

Plusieurs scénarios sont encore envisageables, dont celui de voir Genk champion. "Il ne faut pas l’écarter. On en discutait ce matin en réunion de rédaction, Genk est l’équipe qui aura sans doute le moins de pression, elle part troisième. Elle a tout à gagner lors de cette dernière journée. La déception d’avoir remporté la phase classique et d’avoir mal entamé les play-offs est déjà presque envolée. Là, ils vont se focaliser sur le fait qu’une victoire peut leur amener de toute façon un ticket pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Ils ont donc quelque chose à gagner de toute façon. Ça, c’est un premier objectif, qui peut en amener un deuxième, c’est-à-dire le titre."

"L’Union ne va pas avoir la tâche facile face à Bruges, qui a montré lors des trois/quatre derniers matches qu’il comptait jouer le coup, même avec plusieurs absents. Mais il faut voir avec quelle équipe l’Union va s’aligner. Il y aura la pression, quand même, de l’événement. Teddy Teuma, on ne sait pas s’il sera là, pareil pour Boniface. Lynen sera suspendu, Van der Heyden et Vertessen, à mon avis, c’est foutu. Ça fait beaucoup d’absents. Et Teuma plus Lynen absents en milieu de terrain, il va falloir compenser. Il y a de vraies interrogations et je ne sais pas comment l’Union va résoudre tous ces problèmes. Ce qui veut dire que le match contre Bruges sera loin d’être évident à aller gagner. Donc oui, il y a une vraie chance pour Genk aussi d’aller chercher le titre."

La victoire de Genk face à Bruges permet à la dernière journée de conserver un suspense complet, avec une implication totale des Limbourgeois. "C’est ce qui renforce les chances de l’Union. Genk a une chance d’être champion et va évidemment jouer contre l’Antwerp à fond, avec un degré de motivation encore plus important inconsciemment. Donc ça va être très chaud. Et c’est vrai que l’Antwerp est la seule à avoir totalement son sort entre les mains mais ce n’est pas pour ça qu’il y a une énorme différence de probabilités. L’Antwerp joue quand même à l’extérieur à Genk. Ce n’est pas si évident que ça que l’Antwerp soit champion. Ce qui est fabuleux, c’est que les trois équipes doivent gagner. Cela va nous offrir des matches tendus, et j’espère spectaculaires."

Enfin, Benjamin Deceuninck livre son pronostic pour cette course au titre. "Je ne vais pas changer d’avis. Depuis octobre j’ai senti que l’Union allait être championne. Je ne vais pas tout d’un coup me dire que ça ne va pas le faire alors que les planètes se sont alignées le week-end dernier, je pense qu’ils vont finir par le faire. Ce sera un titre pour l’Union Saint-Gilloise, avec comme deuxième du championnat Genk."