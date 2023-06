L'Antwerp, l'Union et Genk: trois prétendants pour un seul trône

La saison 2022-2023 de Jupiler Pro League rendra son ultime verdict dimanche lors de la 6e et dernière journée des Champions Playoffs. L'Antwerp, 1er avec 46 points, l'Union, 2e avec 46 points, et Genk, 3e avec 45 points, peuvent encore prétendre au titre. En déplacement à Genk justement, les Anversois ont leur sort entre leurs mains tandis que les Bruxellois, qui reçoivent le Club Bruges, et les Limbourgeois doivent s'imposer et espérer.

Suite au but de Cameron Puertas à dix minutes du terme, l'Antwerp a gaspillé une première balle de match dimanche dernier contre une Union, pourtant réduite à dix (1-1). Les Anversois ont cependant encore tout en main pour aller chercher un premier titre depuis 1957. Pour le 'Great Old', le calcul est simple: il sera champion s'il s'impose à Genk dimanche (18h30).

Un éventuel faux-pas des Anversois pourrait profiter à l'Union Saint-Gilloise qui reçoit le Club Bruges dans le même temps. Si les Unionistes battent les Brugeois, qui n'ont plus rien à espérer dans ces playoffs, et que l'Antwerp ne gagne pas à Genk, le titre tombera alors dans l'escarcelle des Bruxellois, 88 ans après leur dernier sacre.

Troisième prétendant au titre, Genk devra lui s'imposer contre l'Antwerp et espérer que l'Union ne batte pas contre Bruges. En cas d'égalité de points entre l'Antwerp et l'Union, les Anversois seront titrés car ils n'ont pas bénéficié de l'arrondi supérieur lors de la division des points.

C'est la première fois depuis la saison 1998-1999 que trois équipes peuvent encore être championnes avant la dernière journée. Genk avait alors remporté le premier titre de son histoire devant Bruges et Anderlecht. Avant cette journée décisive, la 6e et dernière journée des Europe Playoffs sera jouée samedi (20h30) avec le déplacement du Standard à La Gantoise et celui de Westerlo au Cercle Bruges.