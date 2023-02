L’Antwerp inflige à Genk sa 3e défaite de la saison et fait les affaires de l’Union

Dans ce genre de rencontre très tactique, la moindre erreur se paie cash et ce n’est certainement pas le Racing Genk qui va nous contredire. Peu avant l’heure de jeu, Avila met sur orbite le remuant Kerk qui profite d’un contrôle manqué d’Arteaga pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (0-1, 58').

En difficulté, le leader du championnat de Belgique ne parvient plus à se montrer dangereux face à des Anversois très appliqués. Le score n’évoluera plus malgré une ultime tentative d’Heynen sur la barre dans les derniers instants. L’Antwerp (50 points) inflige à Genk sa 3e défaite de la saison en Pro League et fait les affaires de l’Union Saint-Gilloise (56 points), qui n’est plus qu’à 6 points des Limbourgeois (62 points).