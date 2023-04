L’Antwerp frustre le Cercle et revient à trois petits points de l’Union, Saint-Trond envoie quasiment Ostende en D1B

On en parle peu, très peu voire pas du tout mais l’Antwerp réalise, dans un certain anonymat médiatique, une excellente saison post-Coupe du monde. Equipe la plus en forme de Pro League sur les 10 derniers matches (21/30), le Great Old vient d’enquiller un précieux succès en s’offrant le Cercle de Bruges dans son antre (2-1).

Une victoire, au forceps, et arrachée en 2e mi-temps. Menés suite à un but du revenant Dino Hotic en fin de 1e mi-temps, les Anversois ont réagi après la pause, grâce à un CSC malheureux de Popovic à la 72e minute. Volontaires mais incapables de planter le 2e but, les hommes de Mark Van Bommel ont finalement fait la différence en toute fin de match, grâce à un pénalty litigieux (la faute de main était-elle vraiment dans la surface ?) concrétisé par le nouveau botteur maison, Toby Alderweireld.

Loin d’être ridicule, le Cercle rate donc le coche et l’occasion de dépasser Anderlecht au classement. Les Brugeois sont 10e mais toujours en embuscade pour arracher un spot en PO2. De son côté, l’Antwerp, chahuté mais vainqueur, fait la très bonne opération du week-end puisqu’il revient à trois petits points de l’Union Saint-Gilloise, accrochée contre Gand.