L’Antwerp étrille Courtrai à domicile et prend provisoirement la tête du championnat

Il ne faisait pas bon être Courtraisien ce vendredi soir. Les joueurs d’Edward Still ont subi la loi d’un Antwerp intouchable en ouverture de la troisième journée du championnat belge. La bande à Alderweireld a infligé un score de tennis (ndlr : 6-0) à leur adversaire du soir.

Après dix minutes de jeu, Vincent Janssen trompait la vigilance de Vandenberghe. Un but qui en appelait d’autres pour l’attaquant néerlandais, finalement auteur d’un triplé au Great Old. Kerk et Muja y allaient également de leur petite réalisation tandis que le malheureux Martin Wasinski marquait dans son propre camp.

Avec cette démonstration, les Anversois font quelque peu oublier leur faux pas de la semaine dernière du côté d’Anderlecht. Ils prennent provisoirement la tête de Pro League en attendant les résultats des autres équipes ce week-end.