L’Antwerp et Malines se retrouvent en Super Coupe (Direct commenté 18h)

La Super Coupe lance dimanche la saison de football 2023-2024 en Belgique, une semaine avant la reprise de la Pro League. L’affiche oppose l’Antwerp au KV Malines. Le Great Old inaugure à cette occasion son titre de champion dans son stade du Bosuil. Comme les Anversois ont également remporté la Coupe la saison dernière, ils retrouveront leurs finalistes malheureux en Croky Cup. Cette rencontre est à suivre en direct commenté à 18h.

Il faut remonter à l’édition 1997 de cette Supercoupe pour retrouver une affiche où ne figure aucun des quatre grands clubs du pays (Anderlecht, Club Bruges, Genk et Standard). A l’époque, le Lierse avait battu le Beerschot 1-0. Avec 17 victoires, dont les deux dernières face à Genk (3-2 en 2021) et La Gantoise (1-0 en 2022), le Club Bruges reste le grand spécialiste de cette rencontre qui offre le premier trophée de la saison.

L’Antwerp jouera la deuxième Supercoupe de son histoire (défaite 4-1 aux tirs au but contre le Club Bruges en 1992). Malines a été battu lors de ses deux participations : en 1987 (1-1 et 2-0 par Anderlecht) et en 2019 (3-0 par Genk).

Mark Van Bommel, le coach de l’Antwerp, a jusqu’à présent gardé l’essentiel de son effectif même s’il a vu partir Willian Pacho (Francfort), Pieter Gerkens (La Gantoise), Koji Miyoshi (Birmingham) et autre Calvin Stengs (Nice). Michael Frey, Birger Verstraete et Frank Boya sont eux de retour de prêt.

De son côté, Steven Defour compte sur son nouvel attaquant Lion Lauberbach, mais aussi sur les nouveaux venus Mory Konaté, Rafik Belhali et Daam Foulon.