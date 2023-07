L’Antwerp envoie une lettre aux supporters : "Le dossier du stade est dans l’impasse"

L’Antwerp a envoyé à ses supporters une lettre dans laquelle il indique que le dossier du stade est dans l’impasse et qu’aucune solution n’est en vue. Il y a quelques semaines, Tania Mintjens, la propriétaire du stade Bosuil, avait fait une proposition pour sortir de l’impasse.

Après avoir remporté la Coupe de Belgique et le titre national, Paul Gheysens, le président anversois, avait indiqué qu’il souhaitait une solution au "problème Mintjens" dans les six mois.

En résumé : Mintjens ne veut pas vendre son terrain pour assurer l’ancrage local du club. Ainsi, la tribune 2, obsolète, reste en place et le club manque de revenus. "La croissance est freinée", écrit le club dans la lettre. "Le RAFC se heurte à un plafond : l’agrandissement du Bosuil est impossible dans les circonstances actuelles."

Selon le club, Mintjens et son entourage posent des conditions supplémentaires et ont de nouvelles exigences qui sont "déraisonnables et par conséquent inacceptables." Le club écrit qu’il a l’impression d’être rançonné.

"Le dossier du stade est dans l’impasse, aucune solution n’est en vue. Le club est inquiet, toute cette situation lui pèse. La situation actuelle fait peser une lourde hypothèque sur l’avenir du RAFC. Aujourd’hui, seule une demande de billets sur quatre pour les matchs internationaux peut être satisfaite. Une rotation est difficile à organiser. Il n’y a pas de solution. Ce serait bien de pouvoir accueillir tous les supporters", peut-on lire en guise de conclusion.