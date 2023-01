L’Antwerp en démonstration contre le Standard, réduit à dix en début de deuxième période (4-1)

Un mois après la claque reçue en Coupe de Belgique (4-0), le Standard a de nouveau subi la loi de l’Antwerp ce dimanche (4-1), à l’occasion de la 22e journée de Pro League. Plus fort physiquement que les Liégeois, le Great Old a fait la différence en première période grâce à des buts de Janssen, Muja et… Bokadi. Rapidement réduits à dix en seconde période, les Liégeois ont souffert et ont finalement encaissé un dernier but en fin de partie.

Le début de rencontre est largement à l’avantage de l’Antwerp qui, dès les premiers instants, s’installe dans le camp liégeois pour mettre la pression sur Bodart et sur une défense plutôt fébrile en l’absence de son capitaine Dussenne, en partance pour le Lokomotiv Moscou.

Cimirot, son remplaçant, n’est d’ailleurs pas au mieux de sa forme. Souvent pris dans le dos, le milieu de formation laisse filer Bataille qui centre en un temps pour Janssen, esseulé dans le grand rectangle. Fort de son expérience, le Néerlandais prend le portier liégeois à contre-pied de la tête (1-0, 8’).

Au moment où le Standard donne l’impression de pouvoir rivaliser avec son adversaire, le Great Old profite d’une énième glissade du jeune Canak pour partir en contre à toute vitesse et faire le break via Muja (2-0, 29’).

Incapables de se montrer dangereux dans le jeu, les Rouches reviennent dans la partie sur phase arrêtée grâce à une réalisation d’Alzate, bien trouvé par Laifis (2-1, 40’). Une joie de courte durée pour le Standard qui, dans la foulée, encaisse un but sur un corner botté par le talentueux Vermeeren. En duel avec Janssen, le malheureux Bokadi dévie le cuir au fond de ses filets (3-1, 42’).

À côté de ses pompes ce dimanche, Cimirot reçoit un deuxième carton dès le début de la seconde période pour avoir retenu Balikwisha. Une décision sévère de la part de Jan Boterberg.

Cette exclusion, qui ne fait évidemment pas les affaires du Standard, a le don de casser le rythme de la rencontre. Si les entrées de Dragus et d’Ohio font du bien au matricule 16, l’Antwerp, serein, gère tranquillement la fin de la partie et inscrit même un 4e et dernier but via Janssen, qui s’offre donc un doublé (4-1, 87’).

Le Great Old empoche trois précieux points qui lui permettent de rester au contact de l’Union Saint-Gilloise.