L'Antwerp en Champions League : "Une belle récompense après un an de travail acharné"

Grâce à ses deux victoires face à l'AEK Athènes (1-0 au Bosuil, 1-2 en Grèce), l'Antwerp a réussi à se qualifier pour la phase de groupes de la Champions League pour la première fois de son histoire.

Remonté en D1 il y a 6 ans seulement, voilà le Great Old, auréolé d'un titre de Champion de Belgique, prêt à découvrir la plus prestigieuse des compétitions de clubs au monde.

Une aubaine pour ses joueurs, dont Vincent Janssen, qui avait goûté à la Champions League avec Tottenham en 2016-2017... pendant que l'Antwerp jouait la montée en D1B.

"C'est vrai, mais je n'ai encore jamais été un titulaire indiscutable en Champions League, soulignait après la qualification mercredi soir l'attaquant néerlandais Vincent Janssen au micro de nos confrères de Sporza. Ce sera donc particulier pour moi également. J'espère que je pourrai me montrer important pour l'équipe. Cette qualification, c'est la récompense d'un an de travail acharné. C'est une vraie performance de groupe, de la direction à l'entraîneur en passant par les joueurs. Je rêve de quelques belles affiches, mais je veux aussi prendre des points. Nous serons la plupart du temps les outsiders, mais avec nos supporters derrière nous, on ne sait jamais !"