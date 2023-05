L'Antwerp dompte Genk au Bosuil et est le nouveau leader de Pro League

Les Anversois repartaient à l’offensive et étaient rapidement récompensés. Vincent Janssen était accroché par Mujaid Sadick à l’entrée de la surface de réparation. M. Lambrechts sifflait un coup franc en faveur du Great Old. Mais le VAR vérifiait les images et indiquait à l’arbitre que la faute avait eu lieu sur la ligne de la surface. Janssen pensait se faire justice, mais Maarten Vandevoordt s’interposait sur sa droite (28e) et provoquait le… deuxième penalty raté de la carrière du Néerlandais !

Janssen était ensuite à la base d’une belle offensive anversoise, mais la frappe de Balikwisha, bien décalé sur la droite par Vermeeren, n’inquiétait pas Vandevoordt (36e). Juste avant la pause, nouveau rebondissement ! Une faute de Bryan Heynen offrait un nouveau pénalty à l’Antwerp. Cette fois, c’est Alderweireld qui s’en chargeait, avec réussite (1-1, 45e+2).