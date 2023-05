L'Antwerp "dispose des ingrédients pour être sacré" mais n'aura "pas la pression" contre l'Union Saint-Gilloise

Première journée des play-offs 1, suite et fin. L’Union Saint-Gilloise reçoit l’Antwerp, tout récent vainqueur de la Coupe de Belgique, pour tenter de rester au contact de Genk. Mais les Anversois pourraient bien se mêler à tout cela et donc à la course au titre. Dans l’Instalive de La Tribune ce lundi, Benjamin Deceuninck était assez optimiste pour l’Antwerp malgré l’enchaînement avec la Coupe, et ne craignait pas trop non plus pour les Unionistes.

"Il faut toujours se remettre mentalement d’une euphorie, mais je pense que ça va les booster quand même. Je pense que c’est plutôt positif, ils vont être libérés, ils ont moins de pression. Le seul risque pour eux, c’est de gagner un deuxième titre. C’est pas mal comme risque. Leur saison est déjà réussie donc je pense que les Anversois vont être très dangereux dans ces play-offs et je ne crois pas qu’ils seront fatigués. Ils ne vont pas être fatigués ce mercredi, peut-être le week-end prochain, mais ici non."

Les Anversois devraient tenter crânement leur chance et rester fidèles à leur philosophie : "En finale de la Coupe, ils ont laissé la même impression que ces dernières semaines quand on regarde un match de l’Antwerp, on ne se dit pas "waw", mais ils sont super durs à bouger, ils défendent très bien en groupe et il ne leur faut pas 1000 occasions pour marquer. Ce n’est pas spectaculaire mais c’est diablement efficace. Ce sont des ingrédients qui peuvent mener à un titre de champion de Belgique."

La pression repose désormais sur les épaules de l’Union : "Ce n’était pas tout à fait juste de répartir cette première journée de PO1 capitale pour le mental pour lancer ces PO, de la répartir avec trois jours d’écart, ce n’est pas bien, ce n’est pas très fair-play. L’Union a beaucoup de ressources donc je ne crains pas non plus pour eux qu’ils s’effondrent mais c’est vrai que ce n’est pas tout à fait juste."