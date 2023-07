L'Antwerp débute la défense de son titre par une courte victoire contre le Cercle

L'Antwerp a débuté sa saison par une victoire 1-0 sur le Cercle grâce à un but contre son camp de Jesper Daland (45e+1). Le week-end prochain, les champions se rendront à Anderlecht et les Brugeois recevront Charleroi.

Par rapport à la Supercoupe, Mark van Bommel a remplacé Gaston Avila, suspendu, par Zeno Van den Bosch et a retrouvé Vincent Janssen, qui a relégué Arbnor Muja sur le banc. Malgré les départs de plusieurs anciens titulaires, Miron Muslic a proposé un onze avec des éléments déjà présents la saison dernière, laissant les nouveaux venus Maxime Delanghe, Nils De Wilde et Jordan Semedo sur le côté.

Sur le terrain, le coach brugeois a aussi appliqué la même tactique que l'an passé avec un pressing haut. Cela a failli payer lorsque Kevin Denkey, qui a échappé à la garde de Toby Alderweireld et de Van den Bosch, a été contré par Jean Butez (15e). La rencontre a continué avec des allées-venues dans les deux zones jusqu'à la demi-heure lorsque l'Antwerp a pris l'ascendant et que Daland a glissé le ballon dans son propre but en voulant dévier un centre de Jacob Ondrejka pour Gyrano Kerk (45e+1, 1-0).

En seconde période, le Cercle a eu l'occasion de débloquer la situation par Olivier Deman dont la reprise de la tête a été déviée au-dessus de la transversale par Butez (62e). Par la suite, les accélérations se sont fait attendre et Van Bommel a tenté de provoquer l'étincelle en effectuant un triple changement (80e). Cette manœuvre n'a engendré qu'un tir sur le poteau d'Arthur Vermeeren (87e) mais Butez, qui avait collectionné 27 clean sheets la saison dernière, a poursuivi sur sa lancée.