L’Antwerp croque l’Union Saint Gilloise et poursuit son sans-faute

Six matches, six victoires, l’Antwerp version van Bommel tourne à plein régime en ce début de saison. L’Union Saint-Gilloise, vice-championne de Belgique, n’a pas pesé bien lourd ce mercredi au Bosuil : 4-2. Les Bruxellois ont fini à 9 après les exclusions de Lazare Amani et Oussama El Azzouzi.



La soirée de l’Union a mal débuté avec l’auto-but de Nieuwkoop (8e). Elle a tourné au cauchemar avec une lourde défaite et deux cartons rouges.



Supérieurs, les Anversois ont déroulé pour poursuivre leur sans-faute. Vincent Janssen a doublé l’avance du Great Old après s’être joué de Siebe Van der Heyden et d’Anthony Moris (15e). La timide réaction unioniste matérialisée par le but de son numéro 44 (22e) a vite été annulée par l’exclusion d’Amani (38e).



L’Antwerp a eu la bonne idée de finir en force. Sam Vines (42e) et Janssen sur penalty (45e+3) ont assommé un adversaire déjà groggy.



La deuxième période a été "animée" par le premier but de Dennis Eckert (71e) et la nouvelle carte route d’El Azzouzi. La victoire anversoise, elle, n’a jamais été menacée.



Avec 18 points sur 18, Anvers trône à la première place du classement de Pro League devant Genk. L'Union est cinquième.